自經區狂跳針「發大財」 他用公司CEO酸爆韓國瑜

2019-05-04 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜3日在議會備詢，被時代力量議員黃捷質詢自經區時，卻不斷跳針以「發大財」回應，讓黃捷只能無奈苦笑、翻起白眼，影片在網路引發熱議。對此，有網友以「新來的CEO」暗諷韓國瑜，讓網友看了心有戚戚焉。

黃捷質詢問韓國瑜，「自經區，你具體上要什麼？」韓國瑜回答，「當然是高雄要什麼」黃捷問：「所以高雄要什麼？」韓國瑜回：「高雄要發大財啊！」黃捷傻眼直呼：「天啊，市長，我們都知道要發財，但自經區具體上你要做什麼？」韓國瑜則說「總目標就是高雄要發財，我們所做的一切都是高雄要發財。」韓國瑜跳針式的回答也讓黃捷崩潰大翻白眼。

對此，有網友在PTT發文，以「新來的CEO說達成業績的計畫是發大財」來暗諷韓國瑜跳針式的回答。網友表示，「剛剛我進去董事會旁聽，董事們問CEO明年要怎麼達成業績。董事：明年業績怎麼達成？CEO：我們目標就是要發大財！董事：具體要怎麼做？CEO：發大財！！董事：（翻白眼） 所以要實施什麼措施、計畫？CEO：就是發大財啊！」

原PO還說，「聽說聘請這CEO合約四年不能換...想請問，這間公司還有未來嗎？四年會不會被玩殘？」

其他網友一看就知道文章是在諷刺韓國瑜，紛紛留言「四個月就把CEO的工作給做完了 你敢嘴」、「空洞的口號 發大財 這間公司的員工真可憐」、「我如果是這家公司的員工 會覺得非常丟臉」、「感想是好險我不是這家公司股東」、「是家台灣南部阿耳杯嘶腳山下的快樂小公司呢」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/