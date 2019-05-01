讓官兵救災穿得更舒適 軍方研擬新救災服制

2019-05-01 11:13

〔記者涂鉅旻／台北報導〕第一道梅雨鋒面今日來臨，且時序將進入夏季，政府各單位面對強降雨、颱風威脅，皆嚴陣以待。由於國軍為救災的第一線部隊，但救災多穿著野戰迷彩服，為此，國防部發言人陳中吉稍早透露，行政院長蘇貞昌昨和國防部長嚴德發通電話時提及，考慮官兵救災辛勞，是否就救災服裝上跨部會整合，就官兵需求進行調整。因此，國防部正在研擬新的救災服制，將國軍現有服裝和是否製作新服裝等方案，納入通盤考量。

國防部今日上午召開記者會，陳中吉表示，針對汛期即將來臨，蘇貞昌昨和嚴德發在電話中提到，考慮救災官兵辛勞，服裝上是否跨部會整合，並就官兵需求做調整。而嚴德發也指示，相關部門針對未來救災情形，應讓官兵穿得舒適，並在執勤時更具便利性。

陳中吉表示，盼救災服制能達到透氣、排汗、活動便利性等機能，因此國防部將跨部會，或者內部因應官兵需求進行研討。他隨後補充表示，包括現行服裝與是否製作新的服裝，都在研擬考量當中。

陳中吉也說，國軍除了執行戰備任務，平時也能救災，相關課程都會納入課表，尤其汛期將至，國軍一定跟民眾站一起，跟其他部會通力合作因應天然災害，這和執行戰備任務是一樣的。

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