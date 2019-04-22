稱沒軍法像太監穿西裝 網友批韓國瑜把年輕國軍當草莓

2019-04-22 12:22

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前批台灣沒軍法，「就像太監穿西裝」，又嗆蔡英文沒當過兵，因此引來熱議。有網友痛批韓國瑜曾任軍系立委，卻不知道我國仍有軍法，甚至還拿這點貶損國軍，根本是偷換觀念，把年輕士官兵當成草莓，「這傢伙政治立場跟思維邏輯根本老國民黨黃復興那套，老得要命」。

網友KingKingCold在PTT政黑板發文表示，韓國瑜對國軍有不少理解問題，如過去韓國瑜曾稱：「一個軍隊沒有軍法的話，也就是未來一旦發生什麼戰爭，我們的軍人把槍一丟，就告訴對方，告訴他的長官：『我爸爸會幫我找一個律師，幫我打官司』，這個部隊有什麼戰力？」

網友指出，從來沒有發生的事情，韓國瑜卻用假設情境的劇本來抹黑年輕軍人。我國目前仍有軍法，且軍法也規定戰時士兵要服從長官命令，若國軍官兵怯戰、避戰，也有強制士兵作戰的法律效力。

網友痛批，韓國瑜的言論根本是偷換概念，實際上並非在批評軍法或軍紀，只是跟「799」那些老兵一樣，把年輕人都當成廢物、把年輕士官兵當成草莓，當成一開戰就逃，就哭著找爸爸、哭著請律師的廢物，「他就是憑著這個既定的刻板印象，才會以穿西裝的太監來形容擁有軍備的國軍弟兄，說你們擁有再多再新的武器跟裝備，依然是個廢物，我們老一輩有軍紀有軍法，比你們精實多了」。

網友認為，蔡英文的身份是三軍統帥，若不駁斥韓國瑜，不捍衛國軍基層與年輕人的名譽、名聲跟榮譽，那才是瀆職。相反地，韓國瑜拿她是女人沒當過兵來嘲諷才是真正有問題，「若當過某個職業才能評判該職業任何行為事務，那全台灣現在活著的人當中，只有四個人有資格罵總統」。

此外，韓國瑜軍校出身、軍人出身，曾任國民黨黃復興系的軍系立委，口口聲聲稱國軍議題他是專業，蔡英文是門外漢，卻不知道我國還有軍法，甚至還拿這點來貶損國軍，「請問你曾經提出過什麼法案，修過什麼法律，對我國國軍的軍法與軍紀有過什麼改善與貢獻？」、「你又從何判斷，你那個年代的國軍軍紀渙散與軍紀敗壞的程度，跟現在年輕基層努力精實的程度有所落差？」

網友強調，高雄人選擇韓國瑜當市長，不是當國民黨2020助選員，是要韓國瑜兌現對高雄人的承諾，以100分的力道搞經濟，把政治紛擾放一旁讓別人去玩的，「而不是要你拿著國家納稅人的稅金，用政治10000分力道的選舉模式，去玩你國民黨的遊戲」、「說一個笑話：無色覺醒；說第二個笑話：韓國瑜能革新國民黨」、「這傢伙政治立場跟思維邏輯根本老國民黨黃復興那套，老得要命」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/