誰才是「太監穿西裝」？ 1萬網友有98％投給「這些人」

2019-04-20 23:44

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜日前談起國防議題時，批台灣軍隊沒軍法，增加國防預算也只是「太監穿西裝」，引發爭議。對此，臉書粉專「不禮貌鄉民團」舉辦投票，詢問「誰是穿西裝的太監？」有高達99％網友認為是「親共的國民黨退役將軍」。

「不禮貌鄉民團」在20日晚間9點左右舉辦投票、活動時間有一週，票選題目為，「韓國瑜日前稱現在的中華民國三軍沒有軍法，就像『穿了西裝的太監』，沒戰鬥力可言」，你認為誰是穿西裝的太監？

票選的2個選項分別為「現在的三軍弟兄」，另一個是「親共的國民黨退役將軍」，截至20日晚間11點共有1萬名網友投票，其中有99％認為是「親共的國民黨退役將軍」。

對此，許多網友留言，「講親共會不會太委婉了？？」、「原來是在講那些退伍領高薪跑去中國聽習大大的將官」、「少了韓國瑜是不是很懂當太監，不然怎麼比喻得這麼傳神」、「汙辱軍人汙辱女性...實在是...心情不好真的別牽拖別人比較好」、「還有他本人也是！高雄的臉快被這個市長丟光了」、「韓導這種幹話不簡單」。

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