聽完韓國瑜吳韓會後發言 高市議會民進黨團給2字「廢話」

2019-04-30 17:37

〔記者王榮祥／高雄報導〕聽完高雄市長韓國瑜在台北吳韓會後的說法，高市議會民進黨團給了兩個字「廢話」，黨團直言韓國瑜對是否參選總統還是扭扭捏捏，一樣在玩弄高雄市民、催眠全台民眾，呼籲韓國瑜趕緊醒來、回歸市政。

黨團總召韓賜村指出，韓國瑜說法扭扭捏捏，這不是他過去強悍、明斷的作風，不像他過去處理事情模式，他要求韓國瑜市長回歸市政、好好推動高市建設、好好回來高市議會接受議員監督，做好市長工作。

市議員黃明太說，任何人執政只要心在百姓，身為監督者都會敬重，但韓國瑜擔任高雄市長4個多月，除了賣農產、很少看見他專心市政，甚至行政團隊都還沒到齊，全高雄市民對韓市長滿心期待，結果是失望。

他呼籲韓國瑜不要把時間放在大位，總統大位很多人可以做，希望他要心為百姓，不能違反對高雄市民的承諾。

市議員黃文益認為，看完國民黨權貴密室會談後，總結兩個字「廢話」，他感覺韓國瑜一如往常，針對選總統議題廢話連篇，跟事先大家預測一樣，他想選又不敢直說，就等著國民黨調整初選辦法徵召，因此今天協商是了無新意。

黃文益說，韓國瑜真的很想選，對高雄市政卻不用心，韓國瑜有他的人生規劃，但高雄市民的期待又擺在哪個順位？請韓國瑜好好思考對高雄市民承諾，不要一直催眠所有台灣人民要選總統，這樣的戲碼一再重演，最終會被台灣人民唾棄。

市議員林智鴻指出，看到韓國瑜今天專程北上與吳敦義主席密會，卻一樣在等黃袍加身，等待徵召、非他不可的機會，原以為今天記者會有新梗，卻發現韓國瑜至今還在玩弄高雄市民。

林智鴻強調，韓國瑜若要選，就要有基本對市政的表態，若不選就該回歸市政，但今天韓國瑜市長一樣扭扭捏捏，一樣玩弄高雄市民，他想提醒韓市長上任這4個多月，高雄市政已經停擺，請韓市長醒醒吧、回來吧。

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