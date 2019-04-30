韓國瑜願被納入初選民調 朱立倫：尊重

2019-04-30 16:45

〔記者林良昇／台北報導〕「吳韓會」剛剛落幕，韓國瑜表態不參加總統初選，但接受被納入初選民調，已表態參選總統的前新北市長朱立倫表示尊重，強調國民黨要推出最強候選人，希望能比好不比爛，要做好民主示範，關心重點是能否提出更好候選人、提出更好政見改變台灣。

朱立倫今下午出席馬英九基金會主辦的「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議圓桌論壇，會前受訪被問到「吳韓會」結果，朱立倫表示，國民黨要把所有最強的推出來，有一手好牌勝過民進黨一手爛牌，非常正面期待大家能夠比好不比爛，國民黨就像今天都是提出好的政策，讓民眾看到都是為台灣、經濟、台灣未來年輕朋友找一條出路。

朱立倫強調，對韓國瑜的決定我都尊重。媒體追問是否不公平？朱則說，這次的目標是爭取2020年的勝選，國民黨像一個團隊一樣，一定要最強的候選人，一定要比好不比爛，要建立民主的示範，希望讓民眾看到國民黨提出最好政策，今天辦的經濟論壇就是這樣的目的，所以不必談各別個人事情，關心重點是能否推出更好候選人、提出更好政見，改變台灣。

是否贊成徵召韓國瑜或納入民調？朱立倫則表示，現在因為辦法還沒出來，他都尊重。

此外，對於親民黨主席宋楚瑜接受新華社採訪所提關於兩岸的相關議題，朱立倫表示，現在看到是媒體報導，這要宋自己來回應，不過，大家都很清楚，一國兩制在台灣是沒有市場，台灣民眾包括他本身都是反對的。

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