韓國瑜同意被納入初選民調 他痛批：選而不競的高姿態！

2019-04-30 17:15

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今（30）日與國民黨主席吳敦義會談後發表聲明，表示肩上有高雄市民期待，無法參加黨內初選，但仍婉轉表達願意接受被動納入黨內初選民調。對此，媒體人黃創夏痛批韓國瑜是「『選』而不『競』的高姿態」。

韓國瑜今日與吳敦義會後發表了4點聲明，黃創夏立刻在臉書發文，並「逐條翻譯」韓國瑜的聲明。

黃創夏臉書原文：

第1，要表達感謝吳敦義提名選高雄市（算你有眼光！）

第2，深切認為國民黨2020總統大選一定要團結（不是提名我，就不保證團結⋯⋯）

第3，現況的民調，身為高雄市長，他有市民的期待，「我沒有辦法參加」。（高雄市民的誠信問題，黨中央去想辦法！）

第4，如果中央黨部和中常會有其他方式，需要韓國瑜來作各種安排，甚至民調等等予以尊重。（選而不競，你們看著辦！）

黃創夏指出，所以如果有政見發表會或辯論會，韓國瑜目前都不參加，且也不和國民黨初選參選人郭台銘、朱立倫和王金平並列，解讀韓國瑜心態就是「一切都是『你們逼我的』，如果要走民調，仍然第一名，就不是『主動』，高雄市民別怨我。」黃創夏痛批，這種方式，根本就是擺出「『選』而不『競』的高姿態」。

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