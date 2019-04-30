經濟不好馬英九怪民進黨、太陽花學運 蔡英文：不負責任

2019-04-30 16:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕前總統馬英九今（30日）出席重振台灣競爭力會議，感嘆在太陽花學運和民進黨的盲目阻撓下，造成服貿協議無法簽訂，因此兩者根本就是「傷害台灣經濟的罪人」。總統蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。

蔡英文今天下午到基隆堵南抽水站，視察基隆河流域土地開發管制解禁時，針對前總統馬英九今天上午發言回嗆，馬英九的那一套不可行，她執政後多元布局，讓經濟穩定成長。

蔡英文說，馬前總統是當過總統的人，知道台灣經濟是怎麼樣的狀況，她2016接任前經濟是負成長，連續15個月出口負成長、投資不振、薪資下滑。

她接任後，經濟由負轉正，經濟開始往上走，帶動消費，調整最低薪資，擺脫22K，經濟穩定成長，證明馬英九那一套是不行的，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任。

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