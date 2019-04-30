經濟不好馬英九怪民進黨、太陽花學運 蔡英文：不負責任
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總統蔡英文批馬英九將經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的。（記者盧賢秀攝）

總統蔡英文批馬英九將經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的。（記者盧賢秀攝）

2019-04-30 16:38

〔記者盧賢秀／基隆報導〕前總統馬英九今（30日）出席重振台灣競爭力會議，感嘆在太陽花學運和民進黨的盲目阻撓下，造成服貿協議無法簽訂，因此兩者根本就是「傷害台灣經濟的罪人」。總統蔡英文表示，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任的，事實上，她接任後經濟是從負轉正的，馬英九時代的那一套是不可行的。

蔡英文今天下午到基隆堵南抽水站，視察基隆河流域土地開發管制解禁時，針對前總統馬英九今天上午發言回嗆，馬英九的那一套不可行，她執政後多元布局，讓經濟穩定成長。

蔡英文說，馬前總統是當過總統的人，知道台灣經濟是怎麼樣的狀況，她2016接任前經濟是負成長，連續15個月出口負成長、投資不振、薪資下滑。

她接任後，經濟由負轉正，經濟開始往上走，帶動消費，調整最低薪資，擺脫22K，經濟穩定成長，證明馬英九那一套是不行的，把經濟不好怪罪太陽花學運和民進黨是不負責任。

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  • 總統蔡英文（右二）聽取基隆河流域土地開發管制解禁情形。（記者盧賢秀攝）

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