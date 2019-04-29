馬明辦論壇 韓郭朱參加

2019-04-29

〔記者林良昇、張菁雅／綜合報導〕國民黨二○二○總統大選參與者彼此會面還喬不定，就有機會先切磋經濟發展政策，由前總統馬英九擔任董事長的馬英九基金會明將舉辦經濟論壇，高雄市長韓國瑜、鴻海董事長郭台銘、前新北市長朱立倫將同台參與，各方互動備受矚目。

馬英九基金會昨表示，明（三十）日將舉辦「突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議，邀請歷任行政院長、副院長及財經方面學者專家出席會議，並邀請黨籍立委和縣市首長與會，針對國際經濟發展策略、解決低薪與人才培育、產業發展藍圖等關鍵議題，為台灣未來尋求新解方。

王另有行程 連繫中

二○二○總統大選的可能角逐者，包括郭台銘、韓國瑜、朱立倫都將參與明天下午的「圓桌論壇」。馬英九基金會指出，韓國瑜原本不克出席，但韓排除萬難，允諾出席並擔任與談人，分享對於台灣經濟及競爭力的看法。前立法院長王金平原本有行程，連繫確認中。

馬英九基金會說，原也因行程因素，不克擔任專題演講貴賓的郭台銘也透過幕僚通知，台灣經濟問題十分重要，郭看到研討會產學碩彥共聚一堂，有心為台灣經濟困境把脈，很樂意調整行程，除了可以擔任原就受邀的專題演講人，發表中美貿易戰主題的專題演講，並將出席當日下午的圓桌論壇，和大家一起交換意見，共商突破台灣經濟困境之道。

馬英九基金會表示，會議首先由馬英九致開幕詞。郭台銘將以「中美貿易戰對未來台灣經濟的機遇與挑戰」為題發表專題演講。當天會議並規劃三個主題論壇，都邀請產業、學界代表，深入探討攸關台灣經濟未來走向的重要議題。最後登場的則是馬英九所主持的「圓桌論壇」。

對於明天舉行的論壇，朱立倫昨天出席中華民國鄉鎮市長聯合促進會會員大會時表示，如果遇到韓國瑜、郭台銘，會彼此加油，更重要的是透過這樣的學術研討會討論台灣經濟、交換意見，讓台灣更好。

郭台銘則是為了這場會議，特地取消出國行程。媒體昨問郭若碰到韓國瑜會說什麼？他表示，「會說加油、加油」。

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