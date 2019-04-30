任內經濟不佳 馬英九斥民進黨、太陽花學運為「罪人」

2019-04-30 10:32

〔記者林良昇／台北報導〕高雄市長韓國瑜稱台灣經濟鬼混20年，批評歷任總統，也批到前總統馬英九，馬英九在「 突破困境，迎接挑戰」重振台灣競爭力會議致詞時批評蔡總統自我感覺良好，人民感覺不好，並將任內的經濟問題推給當時在野的民進黨及太陽花學運，斥為「傷害台灣經濟的罪人」。

馬英九今出席馬英九基金會主辦的重振台灣競爭力會議並致詞，馬英九提到，我國生育率在全球近200個國家中是最後一名，平均每位婦女僅生產1.218個嬰兒，年輕人不生育絕大多數是擔心經濟不好，但他執政8年，新生兒逆勢增加1萬5千人，但去年新生兒人數只有18.1萬人，比他任內少3萬多人，可是蔡總統卻說台灣經濟是20年來最好的，不論從客觀數據或主觀感受來看，都不是事實。顯然只是蔡總統自我感覺良好，而人民感覺卻不好。

馬英九指出，台灣是小而開放的經濟體，備受國際經濟變動的影響，2017年受惠於全球經濟10年來最強勁復甦的帶動，台灣的經濟成長率達到2.84％，優於前一年，但仍然低於全球平均成長率3.7％（IMF統計），還是處於世界各國的後段班。2018年經濟成長率下滑到2.63％，也還在世界後段班。

馬英九指出，回頭看2008年至2016年他執政的8年間，因為受金融海嘯、歐債危機、與全球出口萎縮等三大經濟衝擊的影響，台灣平均經濟成長率為2.83％，但當時的世界平均成長率只有2.3％（世界銀行統計），台灣仍處於世界各國的前段班。

馬英九也以國家競爭力舉例，強調蔡總統執政3年多，排名平均為15名，又回到前總統陳水扁時代水準，尤其去年的排名下滑到第17名，是自金融海嘯以來最差的排名。而在中華民國表現最好的2011年，國家競爭力全球排名第6，如果按2千萬人口以上國家計算，則是全球第2，僅次於美國，他要特別感謝當時的行政院長，也就是國民黨主席吳敦義領導的內閣表現優異，貢獻卓著。

馬批蔡執政 滿街「低端經濟」、市面蕭條

馬英九批評，蔡總統誇口台灣經濟正處於20年來表現最佳的時候，卻是國民消費能力降低，台灣社會經歷了搶購衛生紙、搶辦499電信資費方案、滿街夾娃娃機的「低端經濟」現象，現在甚至連夾娃娃店也開始泡沫化而紛紛退場，市面蕭條，景氣動能下滑，平民百姓感受尤深。

對於蔡總統4月27日參加反核遊行，馬英九則酸，當日人數與去年3月的反核遊行相近，比2013年的12萬人，減少9成以上，再一次證明支持「以核養綠」公投的民意，並未改變，蔡總統居然公然帶頭踐踏多數民意，這種態度叫「謙卑」嗎？叫「進步價值」嗎？這個政府還好意思說自己是民主政府嗎？

馬英九也強調，應儘快讓2013年簽訂、已送立法院6年的「兩岸服貿協議」生效，並完成「兩岸貨貿協議」談判，而他5年前提出設置「自由經濟示範區」，但民進黨自陷於「反中」情結，為反對而反對，在立法院強力杯葛，使得這項「以台灣為主，對人民有利」的計畫無法通過。

馬批新南向 吸引非法打工及賣春人口

馬英九更批評，民進黨政府不斷以炒短線的方式哄抬「新南向」政策，對大陸市場潑冷水，反而吸引很多非法打工和賣春人口，結果3年來不但未能降低對大陸出口的依存度，反而比他執政時增加1.2個百分點，達到41.2%，而他任內被罵「親中賣台」的次數是全國第一，現在蔡總統算不算「親中賣台」呢？

馬英九說，在朝向全球化過程中，兩岸經貿關係也是台灣在全球布局中不可或缺的一環，不可能將中國大陸排除在外，台灣的經濟固然不應完全依賴大陸，但也不能因此忽視大陸市場的重要，更不該以意識形態偏見將兩岸貿易「妖魔化」，動不動就把「親中賣台」的帽子扣在兩岸貿易上。

馬英九最後指出，「服貿協議」簽署的2013年，大陸正進行「十二五計畫」，服務業是推動重點，那時台灣服務業比大陸強，若能趁勢去對岸發展，將可提升台灣服務業的競爭力，但在太陽花學運及及民進黨的盲目阻撓下，機會一去不復返。當這些傷害台灣經濟的罪人還在快意慶功時，美國「華爾街日報」社論就有「台灣自甘落後」的感嘆，「我們還能不覺醒嗎？」（10:48更新）

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