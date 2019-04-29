郭台銘說中國人不打中國人 蔡英文：適合講給中國聽

2019-04-29 11:59

〔記者周敏鴻／桃園報導〕鴻海集團董事長郭台銘對於政府軍購發表「不該為了買而買」、「中國人不打中國人」說法，蔡英文認為，台灣是區域和平穩定負責任的一方，但中國國家主席習近平卻從未放棄過對台動武，相信郭台銘這些話比較適合講給中國聽。

蔡英文上午前往桃園市參加美超微電腦公司亞太科技園區第二期廠房擴建動土典禮，被詢及對郭台銘軍購評論的回應，她說，她必須很嚴肅地說，台灣一直是這個區域和平穩定的貢獻者，政府的態度很明確，就是要擔任區域和平穩定「負責任」的一方，也期待這個區域的其他國家，都能共同負起和平穩定的責任。

「即便是軍購，也是為了自衛性防衛」，蔡英文強調，國防上的作為，主要是為了滿足自我防衛的需求，政府近年來積極推動國防自主，自行加強研發、製造等能力，如國艦國造等，除非是國防需求上，因自我製造能量不足，才會對外尋求軍購。

蔡英文強調，「我想郭台銘會同意我」，不論哪一國或哪一國的人，都不該用武力破壞和平，中國對於中國內部打壓、對異議分子不公平的待遇，大家都看到，也受到世界矚目。中國國家主席習近平從未放棄過對台動武，「我相信郭台銘這些話比較適合講給中國聽」。

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