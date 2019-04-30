郭提「中國人不打中國人」蔡︰適合講給中國聽 賴︰台灣沒國防穩死

2019-04-30

〔記者楊淳卉、周敏鴻、陳柔蓁／綜合報導〕投入國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘提出「國防靠和平」、「中國人不打中國人」，並說反對「為買而買」的軍事採購。對此，蔡英文總統昨天表示，中國國家主席習近平從未放棄過對台動武，「郭台銘這些話比較適合講給中國聽」；前行政院長賴清德則直言，「這樣就穩死了！這樣台灣就完了！」沒有國防，台灣沒辦法保衛自己，經濟發展再好，只要中國來「割稻仔尾」（台語：收割、坐享其成），整個都是中國的。

賴清德昨於臉書直播回應網友時表示，不可能台灣沒有國防，特別是中國沒有放棄武力攻打台灣，「若習近平所進行的策略沒看到，但他公開講的總要聽到了吧！」併吞台灣進程已經開始。

賴清德說，把國防的錢發展經濟，對台灣而言是一大災難，沒有國防，台灣沒辦法保衛自己，經濟發展再好，到時候中國就來「割稻仔尾」，整個都是中國的，大家要了解這一點。

蔡總統昨到桃園市參加活動受訪時，對郭的說法回應說，台灣一直是區域和平穩定的貢獻者，「軍購，是為了自衛性防衛」，國防上的作為，主要是為了滿足自我防衛的需求。

蔡英文強調，「我想郭台銘會同意我」，不論哪一國或哪一國的人，都不該用武力破壞和平，中國對異議份子的不公平待遇，大家都已看到，也受到世界矚目，而中國國家主席習近平從未放棄過對台動武，「我相信郭台銘這些話比較適合講給中國聽」。

郭回嗆︰也講給習近平聽

郭台銘晚間則在臉書發文回嗆蔡、賴，批評兩人只顧著炒作統獨議題，「難道把台灣推向戰爭邊緣，就是你們贏得勝選的手段嗎？」「到底是中國大陸真的準備以武促統了呢？還是蔡政府連任出現危機，而在避重就輕、操作政治呢？」他強調，「中國人不打中國人」不只講給自己人聽，同時講給習近平聽、講給川普聽、也是講給全世界聽。

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