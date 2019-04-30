馬英九稱民進黨、太陽花是台灣罪人 黃國昌怒斥：恬不知恥

2019-04-30 15:36

〔即時新聞／綜合報導〕前總統馬英九今（30日）出席重振台灣競爭力會議，在致詞時感嘆在太陽花學運和民進黨的盲目阻撓下，造成服貿協議無法簽訂，因此兩者根本就是「傷害台灣經濟的罪人」。對此立委黃國昌火速拿出馬政府時代的數據打臉，直指馬英九「恬不知恥的程度令人嘆為觀止」。

黃國昌表示，馬英九任內錯誤政策所造成的「低薪資、高房價」，這些才是年輕世代看不到未來的真正罪人，「還有臉怪勇敢站出來阻止你兩岸權貴經濟的太陽花？」

黃國昌更重新貼出自己臉書之前就PO過的馬政府2008年至2016年經濟表現，只見當時我國的GDP從13.15兆上升至17.18兆，漲幅達30.6%，但人民的每月經常性薪資，只從3萬6383元上升至3萬9213，上升幅度僅7.7%，遠低於GDP上升幅度。

假如將物價上漲考慮進去，那麼實質經常性薪資根本是停滯不前，相對來說房價竟暴漲82.6%，超過經常性薪資漲幅10倍以上，完全說明了年輕人陷入低薪資、高房價的困境，就算相愛也不敢結婚成家，進一步造成少子化的國安危機。

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