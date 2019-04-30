被剪接？宋楚瑜贊同「一國兩制」 親民黨駁中媒：偏離事實

2019-04-30 12:26

〔記者陳昀／台北報導〕身兼總統府資政的親民黨主席宋楚瑜，日前接受中國官媒《新華社》時表示，台灣是中國一部分、追求統一是兩岸共同責任，並同意中國國家主席習近平所提出對「一國兩制台灣方案」政治協商，引發外界關注；親民黨發新聞稿指部分媒體偏離事實，並強調，宋楚瑜贊成的是「探索方案」，而非贊成「一國兩制台灣方案」。

親民黨指出，親民黨與台灣許多鄉親一樣，無法接受香港模式的「一國兩制」，至於兩岸之間要採取何種方案，親民黨認為必須坐下來談，透過民主協商機制來討論，至少「對等分治」是現狀模式，宋楚瑜也並非外界認為的贊成「一國兩制台灣方案」。

親民黨表示，依中華民國憲法及兩岸人民關係條例，大陸是中華民國的一部份、台灣也是中華民國的一部份，追求國家統一也是在我國憲法增修條文中提到的目標，且宋楚瑜本就主張「兩岸一中」。

親民黨表示，目前兩岸的僵局必須靠雙方用誠意進行建設性對話，才能有效化解僵局，也是透過對話，才能表達出台灣方面的想法及堅守的價值。

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