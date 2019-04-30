宋楚瑜稱台灣是中國一部分 賴清德批背離民意

2019-04-30 11:28

〔記者楊心慧／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜日前率團出訪粵港澳地區，接受中國官媒《新華社》專訪提到「台灣是中國的一部分、追求統一是兩岸中國人的共同責任」，前行政院長賴清德對此表示，台灣主流民意仍反對一中原則，顯然宋主席的言論，違背台灣主流民意，自己出來競選總統，就是希望能捍衛台灣主流民意，跟台灣人民站在一起，「這是我對土地的使命，也對人民的承諾！」

宋楚瑜接受《新華社》專訪說：「台灣是中國的一部分、追求統一是兩岸中國人的共同責任、九二共識就是追求統一」，並同意中國國家主席習近平提出的一國兩制台灣方案政治協商，最重要的共同理想是「兩岸同心一家親」。

賴清德今上午前往關渡宮參拜，在致詞時表示，絕大多數的民眾都反對「一國兩制」，但國民黨提出對策卻是和平協議，這無法解決兩岸問題，中國不是要表面和平，而是要併吞台灣，這樣的情況讓人民很憂心，對台灣前途有責任的人，要共同保護台灣，自己就是這樣才會出來登記黨內總統初選，追求團結，一定要經過民主程序，讓國家人民決定，由誰代表民進黨參選，保護台灣，這才是真正團結。

賴清德受訪時被問到宋楚瑜「台灣是中國的一部分」的說法，他表示，台灣主流民意仍是反對一國兩制、一中原則，希望能堅定捍衛台灣主權，過著自由民主人權生活，顯然宋主席的言論，跟台灣主流民意相違背。

賴清德強調：「我出來競選總統，希望捍衛台灣主流民意，跟台灣人民站在一起，維護台灣主權，讓台灣人民在這塊寶島，過著自由民主人權的生活，這是我對土地的使命，也是對人民的承諾！」

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