宋楚瑜力捧一國兩制 黃國昌：已不適任總統府資政

2019-04-30 11:23

〔記者彭琬馨／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜日前接受中國官媒專訪時表示，針對中共總書記習近平所提「一國兩制台灣方案」表示非常贊同。對此時代力量立委黃國昌在臉書貼文表示，宋楚瑜提出如此傷害台灣主權與民主的主張，已經不適任總統府資政，呼籲總統蔡英文三思。

中國官媒新華社昨晚發布親民黨主席宋楚瑜的專訪內容，宋楚瑜在專訪中提及，今年初習近平在「告台灣同胞書」發表40週年紀念會上提出的5項政策主張（習五條）非常重要，可濃縮為「統一是目標、和平是手段、方案待探索、包容有誠意、文化是底蘊」；針對習近平提出的一國兩制台灣方案，宋楚瑜並說，「只要坐下來談，沒有什麼不可以解決的問題。中國人自己來解決這個問題，彼此交流。希望台灣鄉親能夠瞭解大陸的誠意和善意，大陸也能夠瞭解台灣鄉親的心意。」

黃國昌對此表示，宋楚瑜表明贊同一國兩制，他感到「非常遺憾，完全無法苟同」；黃國昌同時並呼籲總統蔡英文應考慮宋楚瑜擔任總統府資政的適格性。

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