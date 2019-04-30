接受中國官媒專訪 宋楚瑜：九二共識就是追求統一

2019-04-30 10:33

〔記者陳昀／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜日前率團出訪粵港澳地區，並接受中國官媒《新華社》專訪，宋楚瑜專訪中提到「台灣是中國的一部分、追求統一是兩岸中國人的共同責任、九二共識就是追求統一」，並同意中國國家主席習近平提出的一國兩制台灣方案政治協商，盼「中國人自己來解決這個問題」。

宋楚瑜訪中最後一站、於深圳接受《新華社》專訪，新華社昨晚刊出這篇報導。文中寫道，宋楚瑜表示，1992年自己擔任中國國民黨秘書長，非常了解「九二共識」的背景，其基本精神就是雙方認同「一個中國」原則和「追求統一」方向，親民黨的態度也很明確，堅持大陸是中國的一部分、台灣也是中國的一部分，追求一個統一的中國是兩岸所有中國人的責任，最重要的共同理想是「兩岸同心一家親」。

宋楚瑜受訪時也談到習近平的「告台灣同胞書」，對於習提出的「一國兩制台灣方案」，倡議在「九二共識」、「反對台獨」的政治基礎上就兩岸關係、民族未來展開民主協商，宋楚瑜也表贊同說，習近平提出方案，代表「重視台灣鄉親的意見，中國人自己來解決這個問題、彼此交流，希望台灣鄉親能了解大陸的誠意跟善意，大陸也能夠了解台灣鄉親的心意。

根據《新華社》報導，宋楚瑜還說，自己是吃台灣米、喝台灣水長大的台灣人，但也是喜歡吃辣椒的湖南人，更是一個堂堂正正的中國人，「我們中國人來自不同省份，但我們有共同目標，對於中華民族偉大復興，兩岸都要有自信，共同追求中華民族美好的未來。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/