宋楚瑜認同一國兩制？陸委會籲親民黨「還原事實」

2019-04-30 11:31

〔記者呂伊萱／台北報導〕親民黨主席宋楚瑜在中國官媒《新華社》訪問中認同「一國兩制台灣方案」。陸委會今天對此表示，台灣不接受「一國兩制」是朝野共識，政治人物應忠實傳達民意，並呼籲親民黨「還原事實」。

《新華社》昨刊載宋楚瑜專訪，報導指出宋非常贊同中共提出的探索「一國兩制台灣方案」，並表示可以就此討論。

陸委會今（30）日透過新聞稿發表鄭重聲明回應。陸委會指出，「習五條」的目標就是以其設定的「一國兩制」、「九二共識」消滅中華民國，台灣人民絕不接受。

陸委會表示，政府的兩岸政策一貫、明確，就是不接受中共強加的政治主張，台灣2300萬人民有權利決定未來兩岸關係發展，更不會去與武力威脅的一方討論消滅自己的國家，這是國內朝野的共識。

陸委會強調，「主權不是籌碼、民主不能交換」，呼籲國人應深刻認清當前中共加大操作統戰分化及威嚇打壓，也呼籲任何政治人物，到中國應堅守維護台灣2300萬人民福祉利益，應真實反映台灣民意。

陸委會也補充說明，宋主席過去多次提過中華民國是主權國家、絕不接受「一國兩制」、也絕不接受台灣是中國大陸的地方政府。陸委會說，中共官媒一貫移花接木、扭曲、散布不實訊息，陸委會對這種做法知之甚深，並嚴厲譴責，同時建議親民黨進一步對外說明，以還原完整事實。

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