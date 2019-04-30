韓陷「4千萬」風波 名嘴爆：原是要給吳敦義選總統用的

2019-04-30 00:25

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜陷入4千萬競選經費風暴，資深媒體人鄭佩芬今（29）日爆料，那筆錢原本是吳敦義在企業界的朋友們，要給準備了30年的吳敦義選總統用的，批評韓國瑜是「忘恩負義」。

鄭佩芬在《壹電視》政論節目「年代向錢看」中，狠批「有情有義吳敦義！忘恩負義韓國瑜！」，她指出，吳敦義為了選總統準備30年了，但在4月5日吳敦義說不選之後，想和韓國瑜見面卻被拒絕，鄭猜韓心裡是在想，等吳先把王金平、朱立倫擺平後，自己就能黃袍加身了。

鄭佩芬還在節目中提到，目前受到矚目的4千萬元，其實是吳敦義在企業界的好朋友們，要提供給吳敦義選總統用的，但2018年韓國瑜的選情也很關鍵，吳才會想動用這筆錢應急，因此現在這件事讓吳敦義相當尷尬，不少人也認為韓國瑜忘恩負義。

鄭佩芬指出，吳敦義4月上旬見到韓國瑜的態度後，決定將郭台銘拱出來，讓權力回到國民黨中央，且他們彼此之間有個默契，想讓郭台銘做1任總統，韓國瑜在高雄磨練4年後「就可以順勢接上去，是有這種想法」，鄭認為這不能算是密室協商，也認為韓妻李佳芬「背後開槍」的說法很傷國民黨。

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