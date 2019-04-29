韓粉沒有真假！苦苓點出連韓國瑜都畏懼的「韓家軍」

2019-04-29 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜先前公開要求假韓粉退散，作家苦苓今（29）日指出，「韓粉並不能分成真假兩種，而是韓粉跟其他的粉不同」，可稱為「韓家軍」，不論哪個政黨有對韓國瑜異議，「不管誰擋在前面，一律摧毀無誤」，連韓國瑜自己都怕得罪這群人。

苦苓在臉書表示，最近大家都覺得很驚訝，為什麼韓粉瘋狂的攻擊所有勸韓留任市長、或者主動參加徴召的人，不管這個人曾經如何的讚賞、支持、力捧韓國瑜，卻沒有一個不遭到「無差別」的慘烈攻擊，發動攻擊的絕對不是假韓粉，「他們不是盲目崇拜的粉，而是一群自動自發的『韓家軍』」。

苦苓提到，禿子從來不是「跟著月亮走」，而是被韓家軍推著走，「他們就像叢林裡的螞蟻雄兵，不管誰擋在前面，一律摧毀無誤：不要講道理，不要討人情，反正除了讓禿子直接成為總統，否則全世界都是他們的敵人」，因此可看出這群人不接受任何奉勸，也懶得辯論，更不為主子辯護，反正「順我者生，逆我者亡。」

苦苓寫道，這些韓家軍讓韓國瑜的敵人越來越多，負面聲量越來越大，但韓家軍依舊無動於衷，他們只要堅持「造反一定成功」的理念，繼續激情、猖狂，使人畏懼，「就可以替主帥排開一切阻礙」，不只國民黨主席吳敦義都怕韓家軍，館長陳之漢都為此退避三舍。

苦苓補充，就連韓國瑜都怕韓家軍，才會落得不敢宣布選總統，也不能明確表示不選總統的處境，否則會得罪市民或是韓家軍，「我們正在攻城掠地，主帥卻想潛逃，什麼意思？」，韓國瑜可說已經不是國民黨的人了，而是韓家軍的人，他們不怕敵人多，只怕敵人太少。

苦苓臉書全文

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/