韓國瑜無心市政？公文積滿市長室 網爆：很多項目不能執行

2019-04-29 22:25

〔即時新聞／綜合報導〕陳姓網友昨（28）發臉書分享據說是高雄市政府員工的說法，聲稱市府現在一團亂，很多市長韓國瑜才能處理的公文積壓在市長室，更扯的是一堆局處首長現在還是代理狀態，市府僅能維持日常運作，許多項目無法執行。對此，高雄市新聞局長王淺秋表示，市政沒有混亂問題。

據陳姓網友轉述那名高雄市政府員工說法，覺得許多公文都積在韓國瑜那沒核，市政會議也多交由副市長李四川主持，但問題是，許多項目討論到最後，仍要呈報市長決核；更扯的是，現在許多局處首長仍是「代理」，因此許多項目無法執行，只能維持日常運作。

陳姓原PO說，市長不處理市政，整天想選總統，怎麼就不會想想怎麼當好市長給市民交代呢？其他網友們回應，「89萬優質選擇」、「原來又老又窮是政見啊」、「市長不需要知道這些滴滴答答的事情」、「荒腔走板，誤國誤民」、「拜託趕快罷免他」、「不意外」。

據《三立新聞網》報導，王淺秋回應，目前市政都在軌道上，沒有混亂的問題，至於公文也僅市長出訪期間由副市長代理，請各界放心。王表示，代理局長職權與局長相同，並不影響運作，且目前大部分都補齊了。

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