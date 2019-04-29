韓國瑜逾億競選經費超過中選會規範上限 他批：違法還大聲

2019-04-29 17:34

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜今公布競選帳目，收入1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，結餘1506萬2243元；桃園市議員王浩宇痛批，「中選會規定高雄市長競選經費上限為8884萬1000元，違法還那麼大聲？」

中央選舉委員會在2018年7月3日，根據人口，討論、計算出九合一大選直轄市及縣、市首長選舉候選人競選經費最高金額，其中，六都分別為台北市新台幣8747萬5000元、新北市1億581萬7000元、桃園市8082萬9000元、台中市8911萬6000元、台南市7639萬元、高雄市8884萬1000元。

中選會表示，依據「公職人員選舉罷免法 」規定，直轄市與縣、市首長競選經費最高金額計算方式，為各該選區人口總數的70％，乘以基本金額20元所得數額，加上一固定金額之和，而該固定金額分別為直轄市長選舉5000萬元、縣、市長選舉3000萬元。

國民黨前立委蔡正元近期爆料，主席吳敦義去年選舉時、曾幫高雄市長韓國瑜募款高達4000萬元，韓國瑜為自清，今公布競選帳目，收入1億2914萬9779元，支出1億1408萬7536元，結餘1506萬2243元，返還捐贈支出500多萬，並強調蔡正元資訊錯誤。

桃園市議員王浩宇立刻發現韓國瑜競選經費超過法定上限，比中選會規範的金額還要多出4030萬8979元，痛批韓國瑜「違法還那麼大聲？」，網友也留言表示，「只有造假才不敢誠實申報，只能報低於競選經費上限」、「公佈的是1億，沒有公佈的不知道幾個億」、「太看不起韓導了，趕快道歉」。

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