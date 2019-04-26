「韓國瑜已跌落神壇」自家人呼籲：儘速拿出具體市政成績

2019-04-26 23:22

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨前立委邱毅今（26）發文說，高雄市長韓國瑜確實已「跌落神壇」，若想自救，就要呼籲韓粉理性，並儘速拿出市政具體成績；此外，「想參選（總統）就明説，並參與初選，言明絕不接受徵召。」

國民黨前立委邱毅在臉書專頁《邱毅『談天論地話縱橫』》指出，韓國瑜選情出現重大轉折，原因有三：第一，「國防靠美國、市場靠大陸」惹怒大陸，衝擊訂單；「市場靠日本」則顯露他是科技門外漢，遭對手陣營質疑只能賣水果，無法解決高雄經濟困境。

第二，韓國瑜暴露想參選2020，但又拒絕初選，一心想要徵召的企圖。此外，韓批評國民黨宮廷政治、黑箱、權貴當道，卻棄初選要徵召，這「不就是權貴、黑箱的結果嗎？」韓所發表的「5點聲明」是欲蓋彌彰。

第三個問題是，韓粉過激且充滿攻擊性，使一般選民相當反感，但韓國瑜卻把責任推給「假韓粉」，使情況更加嚴重；又，韓的幕僚說「郭董參選，事前未告知」、夫人李家芬表示「有人在背後放槍」，也惹怒一般理性選民。

邱毅認同「韓國瑜跌落神壇」的說法，但認為韓流泡沫尚未破滅，因此建議韓國瑜：第一，呼籲韓粉理性，並和想蹭熱度的立委劃清界線；第二，想選總統就明講，並參加初選，表態絕不接受徵召；第三，在高雄市政方面，儘速拿出興利除弊的具體成績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/