監察院快查！律師怒批韓國瑜4千萬政治獻金有問題

2019-04-28 19:26

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜選前靠「一碗滷肉飯」、「一瓶礦泉水」營造簡樸形象，近日卻深陷4千萬競選經費疑雲。民進黨前發言人、律師黃帝穎今（28）發文指出，韓國瑜收了多少政治獻金都講不清楚，已經不是個人誠信問題而已，呼籲監察院要查明有無違反政治獻金法。

國民黨前立委蔡正元25日爆料，國民黨主席吳敦義曾募款4千萬給韓國瑜打高雄選戰，26日韓國瑜嚴正否認，若真有此事，他願辭去市長一職，但同一天，吳敦義卻表示「有捐是事實」，其中也包含高雄，但都沒經他的手；27日，韓感謝吳出面澄清沒經手4千萬，但也證實吳有介紹企業捐款，將請會計師盡快公布帳務資料，並強調他「絕非貪財之人」。

律師黃帝穎今（28）發臉書表示，事件爆發也才幾天，韓收了多少政治獻金，說法前後兜不攏，也講不清楚，這不僅是個人誠信問題，更是政治獻金法的法律問題，呼籲監察院要查明，而非當事人說說就算了。

黃帝穎指出，要查明韓國瑜有沒有未申報的政治獻金，4千萬不是小數目，沒申報就屬違法。此外，無論是個人還是企業捐款，4千萬顯然超過捐款上限，屬於違法；若是刻意分拆捐款，要拼湊到4千萬也不容易，必須有足夠人頭，呼籲相關單位查清楚金流，釐清是否如實申報。

根據政治獻金法第18條，對同一（組）擬參選人的每年捐贈總額，個人不得超過新台幣10萬，營利事業不得超過1百萬，人民團體則以50萬為上限；而政黨對其所推薦同一（組）擬參選人之金錢捐贈，直轄市長、縣（市）長不得超過300萬元。

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