傻眼！韓粉喊「給韓國瑜年輕人一個機會」 網酸：他61歲了

2019-04-28 23:03

〔即時新聞／綜合報導〕韓粉昨（27）日自發性地舉辦挺韓國瑜選總統的誓師大會，希望透過他們的信心喊話能讓韓出面參選總統，不過有韓粉在接受媒體採訪時卻表示，要給「年輕人」一個機會，且這個年輕人指的就是「韓國瑜」，讓網友們看了都傻眼，質疑韓粉知道「韓國瑜已經61歲了嗎」？

媒體昨報導「韓粉」聚集在一起，力拱韓國瑜選總統的景象，其中一名韓粉大媽在受訪時說，「郭台銘講過一句話：『要給年輕人一個機會』，那現在是不是要給年輕人一個很好的機會，就是給韓國瑜」。對此，臉書粉專「打馬悍將粉絲團」就狠酸，「這位大嬸，你知道韓國瑜61歲了嗎？61歲的年輕人？」甚至還有網友怒轟，「陳其邁54歲你就有給他機會了？」

其他網友們也紛紛留言，「61歲是年輕人，那30歲以下一定是精蟲」、「大陸還有57歲的台灣女孩」、「當他是沒頭髮的嬰兒喔」、「我剛過22不就還在游」、「重新定義年輕人」、「韓粉不知道韓國瑜幾歲，一定是假韓粉」、「給他機會出賣台灣嗎」。

另外，還有網友列出了要角逐2020總統大選政治人物的年紀，分別為蔡英文（62歲）、賴清德（59歲）、王金平（78歲）、郭台銘（68歲）、朱立倫（57歲），直言「若要將機會交給『年輕人』，恐怕還輪不到61歲的韓國瑜。」

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