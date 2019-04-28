高雄幸福川變黃河！高市府回應民眾「略為混濁」

2019-04-28 16:54

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市二號運河有「幸福川」的別名，卻在近日被民眾發現河水全變成黃色、混濁的模樣，向高雄市政府1999專線反應後，得到的回覆是「水色略微混濁」，事件曝光網友訕笑「就要發大財了不要計較太多」。

民眾將照片、市府回應內容張貼至臉書社團「爆料公社」，他在貼文中提到，在4月27日、28日發現二號運河水有異，將幸福川呈現泥黃色的模樣拍照提供給高雄市政府處理，不料對方竟回覆「水色略為混濁，現場無異味及無死魚，經沿線巡查未發現污染源」。

高雄市政府的回應還提到，稽查人員於4月27日下午3點50分抵達現場，「稽查當時於河北二路幸福川沿線巡查」、「未發現異常排放致污染情事，感謝您的熱心通報，倘您對案件有疑問，歡迎您再電洽1999，謝謝！」，讓PO文民眾痛批「高雄幸福川已變黃河！」

網友們不認同高雄市政府的回應，相繼留言指出「不用去非洲，也可以有奶茶河喔，真幸福，喔對了，還差泥餅呢」、「發大財中這都小事不重要」、「馬路被潑漆的概念」、「沒事沒事，等韓導選上總統，每條河川都是略微混濁，大家都一樣了」、「玉皇宮隔壁大樓！樓主！現在是韓天下，小心言行！」

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