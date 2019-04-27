不買武器才有和平？ 館長再轟郭台銘：世界級謬論！

2019-04-27 20:22

〔即時新聞／綜合報導〕有意參選總統的鴻海董事長郭台銘，日前接受專訪時表示反對和美國買武器，「因為你手上有很多武器的時候，人家會專門去打你有武器的地方」。對此，「館長」陳之漢不僅在直播時怒轟郭台銘「到底在講X小」，今（27）日餘怒未消，再度怒轟「這世界級的謬論誰說的？總統候選人」！

郭台銘日前受訪時，表示反對向美國購買武器，「因為你手上很多武器的時候，人家專門打你武器的地方，所以我們砲兵陣地就是對打的對象，所以砲兵的周圍都是彈坑，因為你打人家，人家也打你」，他也說，「如果手上沒有刀、沒有槍，可能人家不會專門去打你。」

對此，館長在直播中大怒痛批郭台銘「不夠資格當總統」，館長說，「全世界每個國家都有軍隊跟武器」，館長更反問：「你是來統我們還是當我們總統？」要郭台銘「不要滅自己威風，長他人志氣。」

今日館長餘怒未消，又在臉書上發文砲轟郭台銘。館長表示，台灣警察應該開始禁止攜帶槍枝，「因為有人只要你身上沒武器，壞人就不會打你」，館長最後也諷刺表示，「這世界級的謬論誰說的？總統候選人」。

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