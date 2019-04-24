看韓國瑜5點聲明 朱立倫酸：拆厝一陣風

2019-04-24 12:25

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨總統初選爭議，高雄市長韓國瑜昨發表5點聲明，嗆權貴密室協商，表明不參加現行總統初選制度，已表態參選總統的前新北市長朱立倫今以台灣俗諺「起厝動千工，拆厝一陣風」，暗批韓國瑜不要輕易破壞團結。

朱立倫今出席世新大學校園徵才活動，對於韓國瑜昨日的聲明，朱立倫意有所指地表示，國民黨需要的是團結，台灣有句話說「起厝動千工，拆厝一陣風」，蓋房子要動用千百個工人，才能把房子蓋起來，但如果要破壞、要摧毀，一陣風就可以把房子拆掉，國民黨團結不一定贏，沒有任何內耗的本錢。

朱立倫強調，初選到今天為止，所有恩恩怨怨，他都已經完全沒有任何的罣礙跟在意，他在意的還是國民黨最後一定要能夠勝選，台灣才會贏，中華民國才會贏。

是否認為國民黨內有人在「拆厝」？朱立倫則說，蓋房子的過程非常辛苦，好不容易這幾年大家討厭民進黨，給國民黨一些機會，但拆房子只要一陣風，希望大家都要以大局為重，民眾希望的是台灣贏、中華民國贏，不要因為這些紛紛擾擾、是是非非，造成民眾對國民黨的失望。

而黨中央打算讓韓國瑜被動加入初選？朱立倫重申，徵召就大大方方徵召，初選就公公平平初選，現在一切都還沒有定案，只能說「多給吳主席一些空間，多給韓市長一些時間」，最後要爭取的不是黨內的勝選，而是2020國民黨的勝利跟全台灣人民的勝利。

媒體追問，初選紛擾至今，有中常委打算提案回到全民調，朱立倫強調，如果要講全民調，「最早提出民調的應該是朱立倫吧？」但是今天他已經不把過去的過程跟是是非非放在心上，只希望國民黨2020年能勝選。

對於韓國瑜夫人李佳芬稱「背後被開一槍」，韓國瑜也批權貴密室協商，朱立倫則說，這幾年大家期待的是國民黨能夠改革，能夠更好，至少這段時間「大家應該不會覺得朱立倫是密室吧？也不會覺得朱立倫是權貴吧？」希望紛擾降到最低，房子能越蓋越好，不能一陣風就把房子拆掉了。

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