朱喊團結 別讓外人看好戲

2019-04-24

〔記者林良昇、陳心瑜、施曉光／綜合報導〕高雄市長韓國瑜、前立法院長王金平昨針對總統大選都發表相關聲明，劍指藍營自家人，表態參選總統的前新北市長朱立倫則發表聲明表示，「伸手不打自己人，別讓外人看好戲」，相信黨中央會用最大誠意解決困局。

韓國瑜昨表態無法參加國民黨現行制度的初選，還指政治權貴熱衷於密室協商，暗批國民黨自家人；王金平則痛斥三年前黨、政主政者的操作，私心自用，弄丟了政權，今天仍不記教訓。

朱立倫昨強調，有意爭取國民黨總統初選的人，最重要的是要引領出一個團結的黨。最近，或許因為焦慮，大家已經有點火氣，但伸手不打自己人，別讓外人看好戲。要知道，一個團結的國民黨，都未必能打贏二○二○選戰。

「同胞須團結，團結真有力！」朱立倫以台灣民主運動先驅蔣渭水的話呼籲黨內同志，強調他相信黨中央會用最大的誠意與努力，解決當前的困境僵局，這考驗黨內高層的智慧與胸襟，「國民黨的團結，也懸繫在此」。

朱表示，韓去年選舉過程中提到的「寧可乾淨的輸，不要骯髒的贏」讓他印象深刻，國民黨不能再紛亂內耗、必須團結，為的不只是國民黨的勝利，更為守護台灣的民主價值，捍衛中華民國。

朱立倫自認，他自去年十二月廿五日率先表達投入總統大選的意願之後，從未對任何參選同志口出惡言、冷嘲熱諷，「我要尊重制度、全力以赴，我們要團結整個國民黨。」

侯：天下至廣 非一人所能獨治

新北市長侯友宜、前國民黨主席洪秀柱昨天也分別向中央黨部喊話，不管是徵召或初選，應將總統初選遊戲規則訂清楚；侯更意有所指表示，「天下至廣，非一人所能獨治」，台灣的未來不是仰仗任何一個人，必須採取團隊合作，他不樂見大家你一句、我一句，形成內耗的政治氛圍。

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