解讀韓國瑜聲明 朱家軍批黨中央「用初選卡韓」

2019-04-23 14:20

〔記者賴筱桐／新北報導〕高雄市長韓國瑜今天發表5點聲明，強調「此時此刻，無法參加現行制度的初選」。前新北市長朱立倫子弟兵、新北市議員葉元之認為，如果國民黨需要韓國瑜打這一仗，只能透過徵召，但是黨中央從3月起「用韓卡朱」，現在又「用初選卡韓」，國民黨已經離人民越來越遠了。

葉元之表示，韓國瑜為了信守對高雄市民的承諾，所以無法參加黨內初選，即使韓粉大力支持、拜託，韓國瑜在大家的期待下參加初選，整個過程也會一直被凌虐。

例如，有人會質疑韓國瑜，「不是不參加初選，怎麼又參加了」、「沒有誠信」、「吃碗內看碗外」、「之前都在裝」等酸言酸語，韓國瑜光應付這些質疑就飽了。

葉元之批評，黨中央為了「卡朱」，3、4月研擬的制度都是往徵召韓國瑜的方向走，要大家表態力挺徵召韓國瑜，並且勸退朱立倫跟王金平參加初選。結果黨又刻意幫鴻海集團董事長郭台銘的黨員問題解套，說要辦初選，讓韓國瑜陷入兩難，等於用初選制度「卡韓」。

葉元之說，這種「用韓卡朱、用初選卡韓」的行為，就像韓國瑜所說，「黨內高層熱衷密室協商，已經離人民越來越遙遠了」。

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