朱嗆黨：徵召式初選 找韓麻煩

2019-04-23

要求先確定制度 徵召就是徵召 初選就公平初選

〔記者王秀亭、陳心瑜／綜合報導〕國民黨中央擬徵召高雄市長韓國瑜參加初選，前新北市長朱立倫昨火力全開，重申沒有「徵召式初選」，批評國民黨此舉是找韓國瑜的麻煩。

王近日也批黨 變來變去搞什麼

國民黨總統提名辦法在初選、徵召、徵召式初選間多次轉彎，黨中央目前又研擬提特別辦法，將徵召韓國瑜參加初選與表態參選的鴻海董事長郭台銘黨權問題一併解決。前立法院長王金平近日忍不住批評︰「堂堂國民黨，變來變去，搞什麼！」朱立倫日前也指「初選從文藝愛情片變成武俠片，最近可能又變成科幻片」，朱昨到台東及新北市參加活動時，再對黨中央開火。

對於國民黨黨內初選制度至今尚未確定，朱立倫昨直言第一要務應先確定制度，重申徵召就是徵召，初選就公平初選，沒有「徵召式初選」，徵召來參加初選，對韓國瑜而言，是找韓的麻煩。

朱立倫並說，他當初就呼籲直接徵召韓國瑜，如果最後又變回初選，當然會造成韓國瑜的困擾。至於是什麼樣的困擾？可能要問韓市長本人。

另對陸委會主委陳明通認為兩岸關係可考慮歐盟模式，朱立倫聽完媒體提問後，大嘆一聲後回應，先不要「已讀不回」比較重要，陸委會主委要講得務實一點，不要再講天方夜譚的事情。

朱立倫昨在花東行腳進行傾聽之旅，參訪台東市區第一家老幼共托的和親堂，與長輩們開心共舞。在瞭解高齡社會的台東縣，如何在幼兒托育及老人長照資源外規劃和親堂的老幼共托模式後，朱強調，隔代教養、高齡化等問題已不再是家庭問題，而是社會問題，執政者須正視。

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