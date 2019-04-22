讓韓粉有出口 韓納初選成定局

2019-04-22

〔記者林良昇、葛祐豪／綜合報導〕在鴻海董事長郭台銘宣布爭取代表國民黨參選總統後，國民黨從徵召高雄市長韓國瑜，轉為朝向初選辦理，透過特別辦法將郭、韓都納入初選名單。黨內人士表示，黨主席吳敦義雖尚未與韓會面，但考量要讓韓的支持者有出口，避免激怒韓粉而影響整體選情，韓被動納入初選幾乎已成定局。

朱陣營再批徵召初選 反對關門搞宮廷政治

對於徵召韓國瑜被動參加初選，朱立倫陣營人士昨強調，朱立倫不是不認同韓參加黨內初選，只是不能理解所謂徵召式的初選或初選式的徵召，「到底制度是什麼？」國民黨不能每次都關起門來搞宮廷政治，而應要藉由全國性的大選機會建立制度。

朱陣營人士表示，朱態度明確，反對徵召式的初選。現在關鍵是在韓國瑜自己的意願，如果韓被說服了，那不管是用什麼名義參加初選，大家全力以赴；如果韓沒有意願，那就「沒有了」，回到原點照正常初選程序來走，誰來登記，誰就參選。

吳敦義：

徵召韓被動參加初選 我承諾的

國民黨主席吳敦義昨南下高雄參加一場公祭，媒體詢問：「如何協調郭台銘和韓國瑜？」吳敦義答稱，不是協調，是會依照黨的決定，提給中常會的方式，用徵召請韓國瑜以被動方式參加黨員的初選機制，更強調這是他承諾的事情，不會改變。

黨內人士指出，初選是要讓候選人有正當性，現在國民黨內主要就是「韓、郭」兩強，但兩人立場不同，一個是被動、一個是主動；客觀上來說，韓有太多不想選的因素，但如果問韓的支持者，一定會覺得非韓不可，也必須考慮，要用一個制度去框架是有困難的。

黨內人士解釋，既然有困難，那就把問題回歸到最單純，誰最強就誰出來，採實力原則，無論到最後黨中央提出什麼方式，韓國瑜都一定要列入，至少讓韓的支持者有出口，有個選項，制度公平公正，才不會一直被人說在「卡韓」，激怒韓粉而影響整體選情。

中常委徐弘庭表示，將韓國瑜徵召納入初選已是吳敦義的態度，既然如此，吳所領導的中央提名協調小組應主動提出特別辦法，將韓納入，請中常會通過，而不是期待中常委提案；韓國瑜也應該會在黨中央提出辦法前完整表態。

中常委曾文培指出，事實上國民黨初選方式從未定案，並沒變來變去，只是在討論的過程，過去所謂七成民調、三成黨員投票的部分，本來就可以調整，現在看起來大家比較接受全民調，比較單純。

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