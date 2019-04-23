售台F-16V戰機 美白宮前官員：現在就是正確的時機

2019-04-23 07:04

〔即時新聞／綜合報導〕針對中國軍力不斷增強以及中國軍隊對台集結，有美國白宮前官員22日表示，對於台灣提出購買F-16V戰機一事，只要美國國防部認為理由充分，售台F-16V戰機是「這個時間點的正確決定」。

華府智庫布魯金斯研究所（Brookings Institution）今日舉辦研討會探討美中關係40年，前中央情報局中國分析師韋德寧（Dennis Wilder）於會中談及台灣議題時指出，從北京政府針對新疆少數民族的行動，可以看到中國當局態度的轉變，他個人對北京未來對台灣政策是否也會有所調整感到擔心，並指美方必須對此做好準備，全面的思考台灣海峽的嚇阻能力，特別是中國正不斷增強軍力。

韋德寧於會後接受媒體訪問時進一步談到美國政府對台政策，他認為川普政府對台灣釋出的訊息仍混亂，應盡快形塑對台政策。至於台灣提出購買F-16V戰機一事，韋德寧表示，美方基於台灣關係法承諾協助台灣自我防衛，隨著中國持續增強軍力以及中國軍隊對台集結，只要美國國防部認為理由充分，現在軍售台灣是正確的時機，看不出為何不應售台F-16V戰機，這是「這個時間點的正確決定」。

前美國國防部亞太事務助理部長施大偉（David Shear）也表示，台灣提出購買F-16戰機符合台灣軍事需求，美方也鼓勵台灣方面致力於發展可負擔、不對稱戰力以面對來自中國的挑戰，美方在考量是否軍售F-16V戰機時，也會考量台灣在維持嚇阻力上的需求所應做的努力，並確保募兵制成效。

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