明天最後穩定天氣！ 週四起連3波鋒面快速通過

一週降雨趨勢。（氣象署提供）

2025/04/29 18:34

〔記者吳亮儀／台北報導〕把握明天最後好天氣！中央氣象署預報，週四（5月1日）起一連三波鋒面報到，但都是很快速就通過的鋒面、也沒有冷空氣，提醒民眾注意天氣變化。

氣象署預報員黃恩鴻表示，明天（30日）清晨仍涼，白天東北季風減弱且氣溫回升，各地都是多雲到晴的天氣，僅有東南部地區有零星短暫雨，午後西半部山區有零星短暫陣雨。

請繼續往下閱讀...

「週四起一連三波鋒面接續報到，但都很快就會通過」，黃恩鴻說，週四是今年梅雨季節第一道鋒面，會快速通過台灣北部海面，會造成北部及東北部地區有局部短暫陣雨，中部、東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫陣雨，其它地區仍是多雲到晴。

黃恩鴻說，週五到週六（2日、3日）是短暫空檔，週六水氣會比較多；這兩天東半部地區及恆春半島有局部短暫陣雨，其它地區多雲，但都要注意可能有午後雷陣雨。

下週日（5月4日）是第二道鋒面。黃恩鴻說，這波鋒面比較大，會讓中部以北、東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其它地區為多雲，午後也都要注意有局部短暫雷陣雨。下週一（5日）是短暫空檔，但第三波鋒面就開始接近了，會在下週二（6日）報到。

黃恩鴻說，下週二這波鋒面也會讓中部以北及東北部地區有局部短暫陣雨或雷雨，東部、東南部地區有局部短暫陣雨，也是快速就會通過台灣。這三波鋒面都是快速通過的類型，沒有滯留或下整天雨。

至於目前在菲律賓東方海面有熱帶擾動發展的跡象，黃恩鴻說，目前都還沒有更多變化，都仍是維持熱帶擾動，變成熱帶性低氣壓（TD）甚至是颱風的機率不算高。

今明降雨趨勢。（氣象署提供）

一週溫度趨勢。（氣象署提供）

天氣提醒。（氣象署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法