川普上任百日 民主黨議員列七大罪狀提案彈劾

密西根州民主黨籍聯邦眾議員譚那達提案彈劾川普， 促國會行動。（美聯社資料照）

2025/04/29 18:32

〔編譯陳成良／綜合報導〕就在美國總統川普上任屆滿百日前一天，密西根州民主黨籍聯邦眾議員譚那達（Shri Thanedar）28日宣布，已正式對川普提出彈劾條款，指控其多項行為危害民主憲政。

美國《國會山莊報》（The Hill）報導，譚那達透過網路聲明表示：「當川普無視憲法、國會及法院時，他並非在『為美國奮鬥』，而是在摧毀美國並危及我們的民主。」他總共提出七項彈劾理由，砲轟川普的諸多作為已構成「可彈劾的不當行為」。

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具體指控包括：川普政府錯誤遣返薩爾瓦多公民賈西亞（Kilmar Abrego Garcia），公然藐視最高法院一致裁決；指示新成立的「政府效率部」（DOGE）在未經國會批准下擅自削減資金；實施衝擊全球市場的高關稅政策；不當對待媒體記者，侵犯憲法第一修正案保障的言論自由；涉及司法系統的賄賂與腐敗；以及非法獲取美國公民的個人數據。

譚那達尤其強調，川普無視最高法院對賈西亞案的9比0裁決，是壓垮駱駝的「最後一根稻草」。他並指控川普試圖進行「暴政擴權」，意圖鞏固不受制衡的權力，侵蝕憲法對總統職權的限制。譚那達直言：「在這個國家，我們有總統，不是國王。」

據報導，近期川普集團官網上出現印有「川普2028」字樣的帽子，呼應川普可能尋求第三任期的暗示，已引發民主黨陣營高度關切。

儘管譚那達義憤填膺，但這項彈劾提案要在目前由共和黨掌控的國會闖關成功，機率微乎其微。根據美國憲法，彈劾案需由眾議院表決通過，再交由參議院進行審判，且參議院須有三分之二的議員同意才能將總統定罪免職。目前共和黨在參眾兩院均擁有多數席次。

報導分析認為，儘管彈劾案難以推進，譚那達此舉仍凸顯了民主黨對川普在一系列議題上的強烈憤怒與不滿，意在表達嚴正立場。譚那達呼籲所有民主黨、共和黨及獨立派議員與他站在一起，「我們不能再沉默下去…時候到了，必須彈劾川普。」

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