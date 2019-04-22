外商撤出中國選台灣 綠委諷郭董：誰說民主不能當飯吃

2019-04-22 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕宣布參選總統的鴻海董事長認為「民主不能當飯吃」，被總統蔡英文回嗆「沒有民主，只能要飯吃」，雙方為此連兩日在臉書隔空開火。對此，民進黨立委王定宇表示，外商因中共政治干預撤出中國選擇台灣，「除了獨裁的附庸、擁護者，誰說民主不能當飯吃！」

蔡英文近日針對鴻海董事長郭台銘曾說的「民主不能當飯吃」，引用網友話回擊「沒有民主，只能要飯吃」。郭台銘氣得在臉書辦投票問網友蔡總統是「推論錯誤」還是「斷章取義」？蔡總統則回擊，批郭台銘根本沒有回答到問題，只是在「設計」投票。郭對此反批，蔡總統不是「好傻好天真」，而是故意的。

對此，王定宇在臉書表示，民主能不能當飯吃？這個命題真正在問的是，經濟發展跟民主是否相關？或是民主是否有益於經濟發展？

王定宇認為，若民主代表的價值包含了「透明」、「開放」、「平等」、「自由」等，請看清楚這些事實：「掩蓋非洲豬瘟的不透明做法，導致了中國全境淪陷」、「要求企業內部設共產黨組織的強制做法，導致外商撤出中國」、「香港不准外媒工作簽證，導致外媒集團亞太總部考慮遷移至台灣」。

他強調，「除了獨裁的附庸、擁護者，誰說民主不能當飯吃！」

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