外商撤出中國選台灣 綠委諷郭董：誰說民主不能當飯吃
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針對「民主不能當飯吃」這段話，尋求連任的總統蔡英文與宣布參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘連續兩日透過臉書隔空開火。（法新社）

針對「民主不能當飯吃」這段話，尋求連任的總統蔡英文與宣布參加國民黨總統初選的鴻海董事長郭台銘連續兩日透過臉書隔空開火。（法新社）

2019-04-22 21:59

〔即時新聞／綜合報導〕宣布參選總統的鴻海董事長認為「民主不能當飯吃」，被總統蔡英文回嗆「沒有民主，只能要飯吃」，雙方為此連兩日在臉書隔空開火。對此，民進黨立委王定宇表示，外商因中共政治干預撤出中國選擇台灣，「除了獨裁的附庸、擁護者，誰說民主不能當飯吃！」

蔡英文近日針對鴻海董事長郭台銘曾說的「民主不能當飯吃」，引用網友話回擊「沒有民主，只能要飯吃」。郭台銘氣得在臉書辦投票問網友蔡總統是「推論錯誤」還是「斷章取義」？蔡總統則回擊，批郭台銘根本沒有回答到問題，只是在「設計」投票。郭對此反批，蔡總統不是「好傻好天真」，而是故意的。

對此，王定宇在臉書表示，民主能不能當飯吃？這個命題真正在問的是，經濟發展跟民主是否相關？或是民主是否有益於經濟發展？

王定宇認為，若民主代表的價值包含了「透明」、「開放」、「平等」、「自由」等，請看清楚這些事實：「掩蓋非洲豬瘟的不透明做法，導致了中國全境淪陷」、「要求企業內部設共產黨組織的強制做法，導致外商撤出中國」、「香港不准外媒工作簽證，導致外媒集團亞太總部考慮遷移至台灣」。

他強調，「除了獨裁的附庸、擁護者，誰說民主不能當飯吃！」

  • 民進黨立委王定宇表示，外商因中共政治干預撤出中國選擇台灣，「除了獨裁的附庸、擁護者，誰說民主不能當飯吃！」（資料照）

    民進黨立委王定宇表示，外商因中共政治干預撤出中國選擇台灣，「除了獨裁的附庸、擁護者，誰說民主不能當飯吃！」（資料照）

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