郭董「民主論戰」槓總統 他嗆：民主就是不用把鴻海捐國家

2019-04-21 19:53

〔即時新聞／綜合報導〕總統蔡英文近日針對鴻海董事長郭台銘曾說的「民主不能當飯吃」，引用網友話回擊「沒有民主，只能要飯吃」。郭台銘則在臉書辦投票詢問網友意見，蔡總統是「推論錯誤」，還是「斷章取義」，話題引發熱議。對此，桃園市議員王浩宇嗆說，「民主是什麼？民主就是你不用把鴻海捐給國家。」

針對「民主論戰」槓上蔡總統，郭台銘21日又在臉書發文回應，他說有網友拿著「民主不能當飯吃」來質疑他，蔡總統也引用網友的話「沒有民主只能要飯吃」來指教他，他認蔡總統不是好傻好天真，而是故意的。他強調，會參加國民黨總統初選，就是要把大家從民進黨的假民主中帶出來，「讓政治為經濟服務」，讓大家不再被意識型態綁架。

「民主是什麼？民主就是你不用把鴻海捐給國家。」王浩宇則在臉書意有所指的說，因為台灣有民主，你不用像馬雲一樣，被強迫說出：「如果國家有需要，我將隨時把支付寶獻給國家。」然後默默的把公司的經營權讓給中共。

王浩宇強調，「如果你不知道什麼是民主，這就是民主」。

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