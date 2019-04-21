「民主論戰」槓上總統 律師驚：郭台銘這動作讓我很毛

2019-04-21 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕針對鴻海董事長郭台銘曾說「民主不能當飯吃」，總統蔡英文則回應「沒有民主，只能要飯吃」，郭則在臉書PO文回擊，還舉辦投票詢問網友意見，蔡總統是「推論錯誤，好傻好天真」，還是「斷章取義，好壞好故意」？這讓律師林智群直言，「郭董這個動作讓我很毛啊！」

針對郭台銘舉辦的投票活動，有網友留言痛批，兩個選項根本一樣，「你的民主素養真的可以先好好學習培養」，時事評論家溫朗東也留言怒轟郭，「你的民主素養比被冷落的朱立倫還差」。

對於郭台銘在臉書舉辦投票活動，林智群在臉書直言，「嗯郭董這個動作讓我很毛啊！給大家兩個選項，都是說蔡總統不好的，那覺得蔡總統好的網友要怎麼選呢？」他認為，郭台銘「當一個商人時，愛怎麼搞我管不著，甚至飛機門已經關了，還硬叫部屬來開會，不然解雇，我也管不著，但當他有意參選總統，就不能這樣搞了！」

林智群指出，萬一郭台銘當了總統，到時候給大家兩個選項：1.一國一制、2.一國兩制，這樣大家要怎麼選呢？「民主的目的不是為了促進經濟，把民主當成促進經濟的過程，是有問題的！民主是解決『我們要過什麼生活？』的機制，這個機制不是為了促進經濟而生的！」

最後他說，總統位置要考慮的事情跟視野很多，呼籲郭台銘要調整一下。

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