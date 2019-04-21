怒嗆蕭美琴、批評蔡英文 郭董發長文一次回應所有爭議

2019-04-21 10:57

〔即時新聞／綜合報導〕郭董日前在「印太安全對話」會議上怒嗆立委蕭美琴多次「看都沒看我」，又被翻出過去曾說過「民主不能當飯吃」，還在自己臉書上辦起與總統蔡英文有關的投票，選項僅只有「好傻好天真」及「好壞好故意」，引起砲轟，今日他發文一次回應近期引起的所有爭議問題。

郭台銘表示，許多網友拿著「民主不能當飯吃」來質疑他，蔡英文也拿著網友的一句話「沒有民主只能要飯吃」來指教他，他認蔡總統不是好傻好天真，而是故意的，他明白現在政客都這樣，沒有能力做實事，去換取民眾的支持，卻只會用各種話術，轉移焦點去抹黑真正有意願，有能力的人。

至於「印太安全對話」上鬧得不愉快，他表示，由於主席陳唐山和蕭美琴刻意拖延回答，不得不回答時又故意用輕蔑無視的態度顧左右而言它，成功激怒了他，他被激怒後的影片，又被網軍去擴大渲染。

郭董表示，那天的提問是「請問台灣參加區域經濟合作的鑰匙，究竟是在華盛頓還是北京？」至於為什麼這樣問，他表示，因為在他心中，民主有2種，分別是「創造和平和促進富強的民主」及「摧毀和平和走向貧窮的民主，也可以說是民粹式的假民主」，衝突和貧窮，絕不可能維持長期穩定的民主發展，因此不同的民主，將會造就不同的台灣，「和平富強」或「戰爭貧窮」。

他說，在民進黨執政下，中華民國對外經濟和貿易被邊緣化，經濟發展和產業岌岌可危，會這樣問是因為，民進黨的民主就是一路衝向戰爭與貧窮的假民主、認定我們與中國大陸是敵人，唯一的相處之道就是升高對立，所以認不清現實，台灣參加區域經濟合作的鑰匙就是在北京。

講到這裡他表示很多人看到這就會對他扣上紅帽子，說他親中賣台，他表示民進黨說北京是敵人、是阻礙，這是眛於國際現實的態度，只為了政客及政黨利益，犧牲了中華民國經濟與產業的未來，斷送了年輕人對未來的希望。

他更舉例，表示農委會主委陳吉仲親口說過，現在台灣每天至少有160萬人吃不飽，而且他還說比10年前成長了2倍，也就是說，台灣每100個人裡面，就有7個人吃不飽，而且還越來越多，向蔡英文直呼：「身為總統你真的沒有資格講『沒有民主只能要飯吃』！因為在你的領導之下，每天至少有160萬人淪落到吃不飽 」。

最後他表示，這次要參加國民黨初選，就是要把大家從民進黨的假民主中帶出來，「讓政治為經濟服務」，讓大家不再被意識型態綁架，重新為中華民國帶來和平繁榮，他就是那個做實事的人。

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