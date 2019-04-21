民主論戰 郭網路投票回擊蔡

2019-04-21

〔記者張慧雯、蘇永耀／台北報導〕總統蔡英文日前針對鴻海董事長郭台銘曾說「民主不能當飯吃」回應說，「沒有民主，只能要飯吃」。郭台銘昨於臉書發文回擊，並特地舉辦網路投票、詢問網友意見，蔡總統究竟是「不慎推論錯誤」還是「故意斷章取義」？

府回應︰郭情緒表現

總統府發言人張惇涵回應表示，民主自由早已是台灣人民的生活方式，只有民主，台灣人民才能安居樂業。郭董事長臉書投票的兩個選項，並未回到問題本身，只有情緒表現，一如幾天前在國際研討會對女性發言者的失控言行。

郭台銘昨天PO文指出，他在二○一四年針對太陽花學運曾說：「民主對GDP（國內生產總值）沒幫助，不能無限上綱把各種運動當作民主，民主是過程，不是果實，經濟果實才能填飽肚子，民主的動能須化為經濟的成果。」郭強調，他一向堅持民主，就算是將「民主動能須化為經濟的成果」簡化為「民主不能當飯吃」，也絕不代表他否定民主。

郭台銘說，他聽了蔡總統接受媒體訪問，借網友的話「沒有民主，只能要飯吃」來批評他。郭質疑說，蔡在訪談中也說到，這句話比較極端，「那為什麼您獨挑這句話來指教我？」

郭台銘接著表示：「以總統的高度，應該會多了解我的談話內容，我就問我的小編，為何當了總統還這樣？小編說只有兩種可能性：1、她『好傻好天真』，不慎推論錯誤；2、她『好壞好故意』，特地斷章取義。」郭並在臉書開放網友投票，詢問大家的看法。

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