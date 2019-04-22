是否參選「聲明」有4面向 韓國瑜本週將公布

2019-04-22 13:16

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜今透露將發表是否參選總統的「聲明」有四個面向，原本計畫明天要公開，但後來因為內部討論、只能確認本週會公布，他同時呼籲支持者與網友，一定要遵從愛與包容，別散佈過於激烈的文字。

韓國瑜說明，四個面向第一是感謝、第二是對國民黨黨內初選的態度、第三是對中華民國未來的擔憂掛心、第四是對高雄未來的發展。

他表示，自己曉得大家都很關切，這個聲明也是對於過去這段時間，很多人關心2020總統大選、非常非常多人關心韓國瑜，所以應該負責的發表一個聲明，所有一切會在聲明裡面跟大家解釋清楚，每個字句都經過推敲。

他指出，聲明當然會希望盡快公布，原希望能夠在明天，但是現在因為內部的討論。

有一些問題，可能這個禮拜會出來

韓國瑜強調，非常感謝各界朋友，不久前去新加坡、馬來西亞、中國大陸、香港、澳門都可以強烈感受到，即使海外僑胞、海外的台商都很關切2020，有些感情、期待投射都強烈的感受到。

針對部分韓粉放話韓國瑜不出來的話，就要燒黨證，韓國瑜呼籲這些支持者、網友盡可能讓台灣社會和諧下來，大家冷靜一下，靜靜的觀察整個台灣政治局勢的走向，要拜託大家，拜託所有網友能夠尊重，依照他說的愛與包容，千萬不要有過激的文字表述。

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