蔡英文、韓國瑜國軍議題互嗆 朱立倫這樣解讀…

2019-04-22 11:42

［記者王秀亭／台東報導］前新北市長朱立倫今天上午到台東市區第一家和親堂與長輩、幼兒同樂，在媒體提及總統蔡英文、高雄市長韓國瑜因國軍議題爭論的看法，朱立倫直指或許吵架對蔡英文黨內初選較有幫助，也批國民黨有意徵召韓國瑜參加黨內總統初選，是找韓國瑜的麻煩。

朱立倫受訪時表示，國民黨黨內初選制度至今尚未確定，由於民眾對國民黨有很高期待，第一要務應先確定制度，並重申徵召就是徵召，初選就公平初選，沒有徵召式初選，徵召來參加初選，對韓國瑜而言，真是找他麻煩。

對於蔡、韓的國軍議題，朱立倫認為蔡英文最近專門找人吵架，可能吵架對其黨內初選有幫助，但不要忘了蔡是現任總統，吵架非正確的事，也批民進黨不做正事，非國家之福。

另對媒體詢問陸委會主委陳明通認為兩岸關係可考慮歐盟模式，朱立倫聽完提問後，先是大嘆一聲，回應先不要已讀不回比較重要，陸委會主委要講的務實一點，不要再講天方夜譚的事情。

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