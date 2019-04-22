全手機民調 蔡英文、韓國瑜分居綠藍霸主

2019-04-22 11:20

〔記者謝君臨／台北報導〕針對2020總統人選，綠黨首度以全手機民調進行抽樣，結果顯示，在民進黨部分，總統蔡英文支持度上升，在不同組合對比式民調中，均領先前行政院長賴清德；國民黨部分，鴻海集團董事長郭台銘參選氣勢雖高，但仍不敵高雄市長韓國瑜的「韓流」，至於朱立倫、王金平及吳敦義幾乎完全邊緣化。

綠黨今舉行「郭台銘參戰，2020誰當總統？」記者會，由綠黨桃園市議員王浩宇主持，會中邀請台師大政研所教授范世平、東吳大學法律系教授張宇韶與談。

民調顯示，透過不提示選項直接詢問的方式，韓國瑜獲得18.7%支持、蔡英文獲得14%支持，分別在藍綠陣營領先。甫宣布參選的郭台銘獲得11.9%、賴清德獲10.1%、柯文哲獲9.5%；僅有1.8%民眾主動提及的朱立倫、0.3%的王金平、吳敦義，顯然在郭台銘參選後完全遭到邊緣化，朱、王、吳離總統夢越來越遠。

民進黨黨內初選部分，在蔡英文最近頻頻與韓國瑜、郭台銘等就各議題交鋒後，支持度已有顯著成長，在不同對比式民調對戰組合中均領先賴清德。初選時間延後，顯然給蔡更多表現空間，而近期頻頻出現的武統學者來台等兩岸爭議，則明顯傷害國民黨選情，未來不管是蔡、賴出線，與國民黨差距都已明顯縮小。

調查發現，蔡英文若對上韓國瑜，韓以47.1%領先蔡42.2%，差距僅4.9%。若賴清德對上韓，韓以47.5%領先賴的41.3%。國民黨若是郭台銘參選，郭以46.7%領先蔡的40.4%，另以46.4%領先賴的40%，顯示在蔡、郭、韓頻頻交鋒佔據媒體版面時，蔡的支持度已高過賴，沒有職務的賴需盡快找回話語權，否則不利。

此外，在互比式民調上，蔡英文與賴清德的差距拉近到僅5.4個百分點，其中民進黨支持者有57.8%支持蔡，40.2%支持賴，蔡大幅領先17.6%；但在國民黨支持者中，蔡仍大幅落後賴25.8%。

本次民調也發現，柯文哲雖仍在年輕族群有明顯優勢，但支持度不如以往，有被邊緣化的可能。調查發現，若柯對上蔡英文、郭台銘，郭以32.1%小贏蔡31.3%不到1個百分點，競爭激烈，而柯支持度僅剩26%。若民黨對手換成賴清德，郭以33.8%領先賴28.2%約6個百分點，柯以28.1%居第三，極需新的成長動能。

本次訪問於4月19、20日進行調查。成功訪問1,011位成年人。在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3.1%。調查採用全部手機調查，以NCC公布手機前綴號碼加上隨機產生後6碼進行抽樣。

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