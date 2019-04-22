囤房稅降至1.5％ 時力批財團限定「厚日子」

2019-04-22 12:48

〔記者賴筱桐／新北報導〕時代力量今天召開記者會，質疑才上任4個月多的新北市政府和市議會聯手調降囤房稅，並趕在今年1月上路，為財團及投資客解套，犧牲年輕人的居住正義，更批市長侯友宜承諾的「安居樂業」，原來是「財團限定」的「厚日子」。市府表示，囤房稅調降為1.5%是議會提案修正，去年底三讀通過，市府尊重議會審議結果。

時代力量新北市黨部主委陳志明指出，新北市議會2016年6月以「抑制炒房牟利」為由，將囤房稅調高至2.4%，於2017年7月實施，2018年5月才開徵，結果同年10月，藍綠議員急忙上演「聯手調降囤房稅」的荒唐戲碼，開徵不到1年再度修法調降至1.5%，上任至今才4個多月的市府和議會，吃相未免太難看。

時力新北黨部副執行長彭盛韶表示，內政部統計，2018年第二季新北市新建餘屋為1萬7000戶，房價所得比高達12.27，月薪3萬元的年輕人，想在新北買一間10坪的小套房，得12年不吃不喝才買得起。面對居高不下的房價，市府和議會不思考如何引導空屋釋出，反而忙著幫囤房的財團和投資客降稅，急著在今年1月受惠。他感嘆，原來侯友宜給市民安居樂業的「厚日子」，竟是財團限定的「厚日子」。

時力新北黨部副執行長唐聖捷點出市府三大矛盾，第一，既然地價稅及房屋稅是重要地方財政來源，為何社會住宅不能降，囤房稅卻可以？第二，照顧社會弱勢為主的包租代管社宅，目前房屋稅率是1.5%，竟跟調降後的囤房稅率一樣；第三，市府針對調降社宅稅率總是以「研擬中」推託，牽涉財團的囤房降稅，卻以「噴射機」的速度審議。

新北市稅捐稽徵處處長黃育民強調，囤房稅調降為1.5%是議會提案修正，並在去年底三讀通過，市府尊重議會的審議結果，市府在今年1月9日公布，但當初未明定施行日期，才補定於今年1月11日上路，避免日後爭議。

黃育民表示，調降囤房稅影響財政收入是事實，估計今年度使用新稅率開徵，將減損半年稅收約3.3億元，明年度將減損約6.6億元。待新稅率施行一段時間後，市府會觀察對財政收入的影響，若稅損缺口太大造成財政無法負荷，將研擬提案修正稅率。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/