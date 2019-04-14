立委選戰與民進黨合作？邱顯智：理念相同才能談

2019-04-14 15:22

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量黨主席邱顯智今表示，針對黨內立委林昶佐與立委徐永明助理李承值均表態參選，提名小組會先進行評估及面談，確定都要參與就進行協調，協調不成才會進入初選、民調；目前黨內並未與民進黨談合作，未來若理念相同才有辦法繼續談；被問到那「兩岸一家親」能否合作，邱則哈哈大笑，並未回應。

時力今舉辦「那些建商不想讓你們知道的事」座談會，邀請網紅房市達人Sway談論近幾年的觀察，以及對囤房稅、實價登錄等議題的看法，與談人則包含時力黨主席邱顯智。

針對林昶佐與李承值之爭，邱顯智會前受訪指出，將按照提名辦法的機制、流程進行處理，如果以後其他區有這樣的狀況，也是如此；提名小組透過黨內機制後提到決策會，最後還是由決策會來決定黨的提名人選。邱強調，會先對兩人進行評估、面談，確定都要參與就進行協調，協調不成才會進入初選、民調。

對於是否與民進黨有合作空間，邱表示，如果選區裡有我們的提名候選人，假設說民進黨或其他政黨在相同的光譜裡，也有相同理念的政黨的話，再來看怎麼處理，到目前為止還沒有談，兩邊都沒有碰面，合作方面也沒有討論，以後將由提名小組去處理，召集人是黨秘書長陳孟秀律師，

邱顯智說，如果理念相同、能夠討論的話，大家可以彼此交換一下意見，看能不能來處理，但若是其他黨的候選人理念根本和我們不同，比如說他是反同的，這就沒辦法處理，所以也是必須在相同的價值理念下，看能不能夠來討論。被問到那「兩岸一家親」可以嗎？邱則哈哈大笑，並未正面回應。

邱顯智強調，主權、平權、勞動權，這些時力比較堅持的理念跟價值，都必須要來討論，如果這些理念是不一致的，就沒辦法進行處理。

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