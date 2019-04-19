遭時力送紀律調查 高潞．以用決策會中退席抗議

2019-04-19 17:48

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委高潞．以用日前遭週刊直擊兩度與已婚辦公室主任陳士章在立法院會館過夜，時力黨中央接到不少黨員抗議電話，決策會今天召開緊急會議。據悉，高潞在會中數度說明媒體報導與事實真相有出入，但決策會最終仍決議將全案送紀律委員會調查，高潞表示不能接受，認為黨中央將本案送紀律委員會調查頗有人格受到污辱之意，會議開到一半便先行離席。

時力立委高潞．以用週三遭週刊踢爆，本月初生日宴時，與已婚辦公室主任陳士章在立法院會館留宿。事情曝光後，時力黨中央接獲眾多支持者抗議電話，決策會今天召開會議討論本案。據悉，高潞．以用在會中強調，主任並未留宿，而是在稍晚先行離開，媒體報導並非事實，且當晚生日宴費用也是自己買單，對於黨中央要將本案送交紀律委員會處理頗有微詞。

據了解，決策會中多數委員認為，決策委員無法自己處理決策委員，建議應由另一獨立單位處理本案，才會在會中決議將本案交由紀律委員會處理，並規劃於一個月內提出相關調查報告；不過高潞．以用對決議不能接受，在決策會還沒開完時便先行離席。

時代力量今天發出新聞稿說，針對日前媒體報導立法委員高潞使用會館疑義一事，時代力量決策會議今決議將全案送紀律委員會進行調查。對於黨公職及黨員受質疑之言行，應循制度性程序進行調查。待本案調查結果出爐後，中央黨部會統一公開說明。

此外，今天的決策會議也通過「2020年區域立法委員公職選舉初選辦法」，就同一選區有兩名以上爭取本黨提名之擬參選人且協調不成時，將以民意調查方式辦理初選，以支持度較高者為該選區的本黨候選人，為黨爭取勝選。

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