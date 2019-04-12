邱太三、彭坤業疑涉關說 時力赴監院陳情籲彈劾

2019-04-12 11:01

〔記者黃欣柏／台北報導〕國安會首席諮詢委員、前法務部長邱太三捲入關說前桃園地檢署檢察長彭坤業疑雲，時代力量黨主席邱顯智及立委黃國昌、徐永明等人今為此齊赴監察院陳情，痛批邱太三是「司改最大老鼠屎」，隨後眾人也進入監院與監委會面並遞交陳情書，呼籲監院彈劾邱、彭2人。

邱顯智表示，他過去曾多次到監察院陳情，但都是為了替民眾爭取再審或非常上訴的機會，但在這起關說案中，一個有權有勢的醫院院長居然透過邱太三、彭坤業對基層檢察官施壓，如果這種事情繼續下去，不知司法的公平正義何在。

邱顯智強調，邱太三自稱在本案中是「轉知陳情」，也就是把別人的陳情轉知給彭坤業，並說事後有用通訊軟體把陳情書傳給彭，但彭在接受調查時卻說根本沒有陳情書，邱太三應該出來說清楚，到底陳情書在哪裡，陳情人又是誰，同時也希望監察院能積極查辦及彈劾邱、彭2人。

黃國昌則把矛頭指向高檢署，指高檢署的調查報告僅揭露一半事實，因為調查報告中直接把邱太三當成陳情人，而實際上邱只是轉知陳情，陳情人另有他人，這部份實在讓人民無法信服，「難道是要幫後面的藏鏡人不用現身？」

此外黃國昌也質疑，針對邱太三捲入關說案，國安會至今仍不說明、不回答有無做成相關書面紀錄，「變成太上皇機關了」，因此他也要求監察委員，應請國安會說明為何可以不回答國會的詢問，以及為何國安諮詢委員可以完全不受控制、不受監督。

最後，黃國昌也向今天即將召開的檢審會喊話表示，不管邱太三是陳情人還是轉知陳情人，都不影響彭坤業在上級施壓下背棄檢察官獨立行使職權的基本司法正義，希望參與檢審會的委員們拿出勇氣，直接依「法官法」規定將彭停職。

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