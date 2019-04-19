開車門肇事等同隨機殺人 徐永明提案加重開罰

2019-04-19 15:51

〔記者彭琬馨／台北報導〕時代力量立委徐永明今召開記者會表示，因民眾亂開車門導致的意外事故應等同隨機殺人，他同時並宣布提案修正「道路交通管理處罰條例」，將亂開車門有肇事才開罰，改為有行為就開罰，一旦發生肇事事件也要加重處罰，最高可處新台幣7200元。

徐永明今與時代力量台中黨部副執行長吳佩芸共同召開記者會，徐永明在會中引述警政署統計資料，強調近5年因開啟車門導致的肇事事件高達1萬5000件，共造成23人死亡、1萬7654人受傷；徐永明說，雖然現行公路總局將兩段式開門列為考照項目，但現行條文只針對開車門不當又肇事才開罰，且只罰駕駛、不罰乘客，可能讓用路人心存僥倖。

徐永明表示，他預計提出道交條例修法，將開關車門不當肇事列入違規記點項目，並延長違規計點統計時效為1年；徐永明說，未依規定開關車門致影響用路安全，處1200元以上、3600元以下罰鍰；肇事罰鍰由現行1200元以上、3600元以下，提高到3600元以上、7200元以下。

對此，交通部路政司副司長張舜清表示，因考量警方實際執法狀況，規定肇事要開罰，若要改為有行為就開罰，需考量警方實際情形，但對於徐永明的提案，交通部原則上沒意見，罰鍰額度、是否延長記點時間，也都在討論範圍內。

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