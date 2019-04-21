昨稱做一半跑去選不正常 柯今稱秦失其鹿，天下共逐之

2019-04-21 14:20

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲至今未宣布選不選2020，但「出訪」動作頻頻，被解讀在為角逐大位做準備，對此昨受訪表示，這種做一半跑出去選舉，他也不認為是正常國家該有的現象。今天再談，柯則意有所指引用《史記》中的「秦失其鹿，天下共逐之」，他倒覺得台灣怎麼會走到今天這局面。

柯文哲今天下午出席大甲媽祖北巡駐駕系列活動後接受媒體聯訪，對於自己昨天說做一半跑出去選舉不正常，但他之前說自己不是正常的人，柯引用《史記》中的「秦失其鹿，天下共逐之」，指秦如果不失其鹿，天下本來就本無事啊，「我都會覺得台灣怎麼會走到今天這局面」。

面對媒體追問，若他哪天參選，不就變成不正常的人？柯仍避重就輕說，「台灣到現在我不覺得是正常的。

此外，媒體也提及一份民調顯示，柯還是可以從藍綠之中瓜分兩成多的選票，這會否是他優勢？柯直言，這是優點也是缺點，我們還是比較偏中間啦！

柯指出，「從2018的經驗，藍綠一對決一啦，藍拉4%、綠拉ˋ％，我就掉下去」，這就是為什麼他2018選舉，從領先8到11％，搞到最後驚險過關，「所以勢好的時候就是優點「，如果藍綠對決、歸隊很厲害，就會變成缺點，「每邊各拉4%，我就掉8%下去了。」

至於現在是不是勢頭不好？柯則拿出極端氣候比喻，台灣已經進入極端政治，變化實在太快了，如果要問他意見，「我覺台灣這種變動這麼大，不是一個很正常社會該有現象」。

昨有消息傳出，綠營大老陳明文私下和柯接觸談蔡柯配，並提出禮讓不分區立委席次，柯對此直呼「奇怪」，到底哪來的消息，雖然陳明文的兒子在北市府工作，但他最近沒有見過陳明文，這就是典型的天馬行空。

柯也說，副總統只是備位，要做事的話，當台北市長還可以做比較多事情。但被問及言下之意是不選了嗎？柯再度大打太極說，常常這樣啦，我是自由自在、如來如去啦，再講嘛，「如果好好的大家就繼續照這樣，如果不行再講。」

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