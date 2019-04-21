郭董「老來參政」引議論 柯P：重點是心理年齡

2019-04-21 13:53

〔記者沈佩瑤／台北報導〕鴻海董事長郭台銘宣布投入國民黨內初選，引發政壇震撼。對於郭董年近70卻「老來從政」，「半導體教父」台積電創辦人張忠謀昨在一場演說中回應聽眾提問，妙答「讓年輕人多多貢獻」，但對於媒體兩次問及郭董參選，他則搖手僅回應4字：「沒有評論」。

台北市長柯文哲下午出席大甲媽祖北巡駐駕系列活動後接受媒體聯訪，他認為重點不是生理年齡，而是心理年齡跟身體狀況，「有些人70歲了還是很健康」。

對於不少企業家跳出來，指企業跟政治是不同領域，成功企業家不見得會是成功政治人物，柯則說，跨域本來就會有些障礙。

「政府卡關的地方很多」，柯文哲坦言，因為公務員是鐵飯碗，不像在企業中，想開除誰就開除誰，所以要用比較像是「上人」的方式領導，要用說服的。

由於郭台銘稱是媽祖託夢要他出來選，但有網友kuso柯文哲去遶境都沒有睡覺，媽祖才沒辦法託夢，如今柯文哲出席媽祖遶境系列活動，談到參拜時有沒有順便跟媽祖說啥？柯苦笑說，「沒有啦，這實在奇怪，就是很單純的拜拜，OK！」

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